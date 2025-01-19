سعر Autentic (AUT)
سعر Autentic (AUT) المباشر لليوم هو USD 0.01242509. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autentic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.69K
- تغيير سعر Autentic خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Autentic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autentic مقابل USD هو $ +0.0006352588 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autentic مقابل USD هو $ -0.0022449665 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autentic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0006352588
|+5.11%
|60 يوم
|$ -0.0022449665
|-18.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autentic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+16.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Autentic is the first protocol that unites investors, issuers, and traders for ICO/STO/IDO projects. We enable you to grow your income and impact communities via crypto projects.
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