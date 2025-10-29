معلومات سعر Australian Digital Dollar (AUDD) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.65341 $ 0.65341 $ 0.65341 24 ساعة منخفض $ 0.659666 $ 0.659666 $ 0.659666 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.65341$ 0.65341 $ 0.65341 24 ساعة مرتفع $ 0.659666$ 0.659666 $ 0.659666 عالية طوال الوقت $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 أدنى سعر $ 0.36464$ 0.36464 $ 0.36464 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) +1.77% تغير السعر (7 أيام) +1.77%

سعر Australian Digital Dollar (AUDD) في الوقت الحقيقي هو $0.659408. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AUDD بين أدنى سعر $ 0.65341 وأعلى سعر $ 0.659666، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAUDD على الإطلاق هو $ 2.87، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.36464.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AUDD -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.85% على مدار 24 ساعة، و +1.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Australian Digital Dollar (AUDD)

القيمة السوقية $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M إمداد دورة التداول 5.87M 5.87M 5.87M إجمالي العرض 5,869,320.704638 5,869,320.704638 5,869,320.704638

القيمة السوقية الحالية لـ Australian Digital Dollar هي $ 3.87M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AUDD يبلغ 5.87M، مع إجمالي عرض 5869320.704638. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.87M.