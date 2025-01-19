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سعر Australian Crypto Coin Green (ACCG) المباشر لليوم هو USD 0.00218345 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACCG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Australian Crypto Coin Green الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 324.40K - تغيير سعر Australian Crypto Coin Green خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Australian Crypto Coin Green (ACCG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ -0.0000022976 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ +0.0003831022 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.26% 30 يوم $ -0.0000022976 -0.10% 60 يوم $ +0.0003831022 +17.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Australian Crypto Coin Green (ACCG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Australian Crypto Coin Green: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00216628$ 0.00216628 $ 0.00216628 24 ساعة مرتفع $ 0.00219542$ 0.00219542 $ 0.00219542 عالية طوال الوقت $ 0.101537$ 0.101537 $ 0.101537 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق Australian Crypto Coin Green (ACCG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: