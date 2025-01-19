سعر Australian Crypto Coin Green (ACCG)
سعر Australian Crypto Coin Green (ACCG) المباشر لليوم هو USD 0.00218345. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACCG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Australian Crypto Coin Green الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 324.40K
- تغيير سعر Australian Crypto Coin Green خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ -0.0000022976 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ +0.0003831022 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Australian Crypto Coin Green مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ -0.0000022976
|-0.10%
|60 يوم
|$ +0.0003831022
|+17.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Australian Crypto Coin Green: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.26%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AccoinGreen is one of the revolutionary projects by Australian Crypto Coin PTY LTD. It is here to bring changes in the payment infrastructure. It utilizes the BEP-20 token standard and Binance smart chain to make its payment platform safer, faster, and also beneficial to the environment. The AccoinGreen (ACCG) represents world GDP, and with a proper business plan, its value grows with time. The platform with a better payment system will ensure instant transaction, faster processing, and integration with all the sectors will make it easy to adopt. The payment platform will back ACCG coin, which is a BEP-20 token and it will be used in the complete ecosystem.
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