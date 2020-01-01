توكنوميكس Austin Capitals (AUX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Austin Capitals (AUX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Austin Capitals (AUX) Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies الموقع الرسمي: https://austintoken.live/ اشتر AUX الآن!

توكنوميكس Austin Capitals (AUX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Austin Capitals (AUX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 42.36M $ 42.36M $ 42.36M إجمالي العرض: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M العرض المتداول: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 42.36M $ 42.36M $ 42.36M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.38 $ 4.38 $ 4.38 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 السعر الحالي: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 معرفة المزيد عن سعر Austin Capitals (AUX)

توكنوميكس Austin Capitals (AUX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Austin Capitals (AUX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUX، استكشف السعر المباشر لتوكن AUX!

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