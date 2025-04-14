سعر Austin Capitals (AUX)
سعر Austin Capitals (AUX) المباشر لليوم هو USD 4.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.63M. يتم تحديث سعر AUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Austin Capitals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Austin Capitals خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.79M
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خلال اليوم، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ -0.001743853418295 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001743853418295
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Austin Capitals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-0.04%
+5.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Austin Token is a digital finance platform that integrates cryptocurrency, arbitrage, NFTs, and metaverse experiences into a unified ecosystem. Built on the Binance Smart Chain, the platform offers fast, secure, and scalable transactions along with advanced arbitrage tools and an NFT marketplace. It provides users with a dedicated wallet solution for asset management and facilitates seamless trading and digital payments. Emphasizing transparency, robust security protocols, and regulatory compliance, Austin Token is engineered to support decentralized finance operations while continuously evolving through innovative blockchain technologies
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