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سعر Austin Capitals (AUX) المباشر لليوم هو USD 4.25 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.63M . يتم تحديث سعر AUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Austin Capitals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Austin Capitals خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.79M

أداء سعر Austin Capitals (AUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ -0.001743853418295 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Austin Capitals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001743853418295 -0.04% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Austin Capitals (AUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Austin Capitals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.21$ 4.21 $ 4.21 24 ساعة مرتفع $ 4.27$ 4.27 $ 4.27 عالية طوال الوقت $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +5.96%

معلومات سوق Austin Capitals (AUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: