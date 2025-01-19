سعر Aurum Crypto Gold (ACG)
سعر Aurum Crypto Gold (ACG) المباشر لليوم هو USD 0.00224977. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aurum Crypto Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.26
- تغيير سعر Aurum Crypto Gold خلال اليوم هو +13.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ACG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ACG.
خلال اليوم، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.00026116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.0000613955 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.0002835736 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.001386937787533679 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026116
|+13.13%
|30 يوم
|$ +0.0000613955
|+2.73%
|60 يوم
|$ +0.0002835736
|+12.60%
|90 يوم
|$ +0.001386937787533679
|+160.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurum Crypto Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
+13.13%
+7.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built to last, Aurumcryptogold is a digital currency that enables swift peer-to-peer transactions globally. The secure nature of the digital currency combined with the ease of use makes Aurum available for usage in a wide variety of applications.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ACG إلى AUD
A$0.0036221297
|1 ACG إلى GBP
￡0.0018448114
|1 ACG إلى EUR
€0.0021822769
|1 ACG إلى USD
$0.00224977
|1 ACG إلى MYR
RM0.010123965
|1 ACG إلى TRY
₺0.0797093511
|1 ACG إلى JPY
¥0.3515715579
|1 ACG إلى RUB
₽0.2305789273
|1 ACG إلى INR
₹0.1947850866
|1 ACG إلى IDR
Rp36.8814695088
|1 ACG إلى PHP
₱0.1317240335
|1 ACG إلى EGP
￡E.0.113388408
|1 ACG إلى BRL
R$0.013723597
|1 ACG إلى CAD
C$0.0032396688
|1 ACG إلى BDT
৳0.273347055
|1 ACG إلى NGN
₦3.5043092451
|1 ACG إلى UAH
₴0.0947378147
|1 ACG إلى VES
Bs0.12148758
|1 ACG إلى PKR
Rs0.6271908806
|1 ACG إلى KZT
₸1.1941329206
|1 ACG إلى THB
฿0.0773695903
|1 ACG إلى TWD
NT$0.0739949353
|1 ACG إلى CHF
Fr0.0020472907
|1 ACG إلى HKD
HK$0.0175032106
|1 ACG إلى MAD
.د.م0.0225876908