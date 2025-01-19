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سعر Aurum Crypto Gold (ACG) المباشر لليوم هو USD 0.00224977 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ACG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aurum Crypto Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.26 - تغيير سعر Aurum Crypto Gold خلال اليوم هو +13.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aurum Crypto Gold (ACG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.00026116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.0000613955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.0002835736 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurum Crypto Gold مقابل USD هو $ +0.001386937787533679 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026116 +13.13% 30 يوم $ +0.0000613955 +2.73% 60 يوم $ +0.0002835736 +12.60% 90 يوم $ +0.001386937787533679 +160.74%

تحليل سعر Aurum Crypto Gold (ACG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurum Crypto Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00181257$ 0.00181257 $ 0.00181257 24 ساعة مرتفع $ 0.00226208$ 0.00226208 $ 0.00226208 عالية طوال الوقت $ 0.050227$ 0.050227 $ 0.050227 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) +13.13% تغير السعر (7 أيام) +7.97%

معلومات سوق Aurum Crypto Gold (ACG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: