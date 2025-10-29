معلومات سعر AURO USDA (USDA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.981527 $ 0.981527 $ 0.981527 24 ساعة منخفض $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.981527$ 0.981527 $ 0.981527 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 أدنى سعر $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) +0.12% تغير السعر (7 أيام) +0.12%

سعر AURO USDA (USDA) في الوقت الحقيقي هو $0.997069. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول USDA بين أدنى سعر $ 0.981527 وأعلى سعر $ 1.004، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUSDA على الإطلاق هو $ 1.024، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.953424.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير USDA +0.06% على مدار الساعة الماضية، +0.65% على مدار 24 ساعة، و +0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AURO USDA (USDA)

القيمة السوقية $ 230.58K$ 230.58K $ 230.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M إمداد دورة التداول 230.68K 230.68K 230.68K إجمالي العرض 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891 10,105,731.4237891

القيمة السوقية الحالية لـ AURO USDA هي $ 230.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ USDA يبلغ 230.68K، مع إجمالي عرض 10105731.4237891. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.10M.