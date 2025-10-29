سعر AURO Finance المباشر اليوم هو 0.00178599 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AURO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AURO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر AURO Finance المباشر اليوم هو 0.00178599 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AURO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AURO بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر AURO Finance (AURO)

السعر المباشر لـ 1 AURO إلى USD:

$0.00178599
$0.00178599$0.00178599
-4.40%1D
USD
مخطط أسعار AURO Finance (AURO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:40:59 (UTC+8)

معلومات سعر AURO Finance (AURO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00177534
$ 0.00177534$ 0.00177534
24 ساعة منخفض
$ 0.0018784
$ 0.0018784$ 0.0018784
24 ساعة مرتفع

$ 0.00177534
$ 0.00177534$ 0.00177534

$ 0.0018784
$ 0.0018784$ 0.0018784

$ 0.00737474
$ 0.00737474$ 0.00737474

$ 0.00162986
$ 0.00162986$ 0.00162986

+0.46%

-4.44%

+4.37%

+4.37%

سعر AURO Finance (AURO) في الوقت الحقيقي هو $0.00178599. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AURO بين أدنى سعر $ 0.00177534 وأعلى سعر $ 0.0018784، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAURO على الإطلاق هو $ 0.00737474، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00162986.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AURO +0.46% على مدار الساعة الماضية، -4.44% على مدار 24 ساعة، و +4.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AURO Finance (AURO)

$ 184.73K
$ 184.73K$ 184.73K

--
----

$ 973.63K
$ 973.63K$ 973.63K

103.52M
103.52M 103.52M

545,624,435.4201394
545,624,435.4201394 545,624,435.4201394

القيمة السوقية الحالية لـ AURO Finance هي $ 184.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AURO يبلغ 103.52M، مع إجمالي عرض 545624435.4201394. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 973.63K.

سجل سعر AURO Finance (AURO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AURO Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AURO Finance مقابل USD هو $ -0.0006198874 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AURO Finance مقابل USD هو $ -0.0006784316 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AURO Finance مقابل USD هو $ -0.003341461562971249 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.44%
30 يوم$ -0.0006198874-34.70%
60 يوم$ -0.0006784316-37.98%
90 يوم$ -0.003341461562971249-65.16%

ما هو AURO Finance ( AURO )

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

المصدر AURO Finance (AURO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر AURO Finance (USD)

كم ستكون قيمة AURO Finance (AURO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك AURO Finance (AURO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة AURO Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر AURO Finance!

عملة AURO إلى العملات المحلية

توكنوميكس AURO Finance (AURO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس AURO Finance (AURO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AURO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول AURO Finance (AURO)

كم يساوي AURO Finance (AURO) اليوم؟
سعر AURO المباشر في USD هو USD 0.00178599، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AURO إلى USD الحالي؟
سعر AURO إلى USD الحالي هو $ 0.00178599. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ AURO Finance ؟
القيمة السوقية لعملة AURO هي $ 184.73K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AURO؟
العرض المتداول لتوكن AURO هو 103.52M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AURO؟
حقق AURO سعرًا قياسيًا قدره 0.00737474 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AURO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00162986 AURO.
ما هو حجم تداول AURO؟
حجم تداول AURO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع AURO هذا العام؟
قد يرتفع AURO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AURO لمزيد من التحليل المتعمق.
