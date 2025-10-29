معلومات سعر AURO Finance (AURO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00177534 $ 0.00177534 $ 0.00177534 24 ساعة منخفض $ 0.0018784 $ 0.0018784 $ 0.0018784 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00177534$ 0.00177534 $ 0.00177534 24 ساعة مرتفع $ 0.0018784$ 0.0018784 $ 0.0018784 عالية طوال الوقت $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 أدنى سعر $ 0.00162986$ 0.00162986 $ 0.00162986 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -4.44% تغير السعر (7 أيام) +4.37% تغير السعر (7 أيام) +4.37%

سعر AURO Finance (AURO) في الوقت الحقيقي هو $0.00178599. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AURO بين أدنى سعر $ 0.00177534 وأعلى سعر $ 0.0018784، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAURO على الإطلاق هو $ 0.00737474، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00162986.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AURO +0.46% على مدار الساعة الماضية، -4.44% على مدار 24 ساعة، و +4.37% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AURO Finance (AURO)

القيمة السوقية $ 184.73K$ 184.73K $ 184.73K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 973.63K$ 973.63K $ 973.63K إمداد دورة التداول 103.52M 103.52M 103.52M إجمالي العرض 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394 545,624,435.4201394

القيمة السوقية الحالية لـ AURO Finance هي $ 184.73K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AURO يبلغ 103.52M، مع إجمالي عرض 545624435.4201394. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 973.63K.