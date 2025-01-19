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سعر Aurk AI (AURK) المباشر لليوم هو USD 0.02603226 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AURK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aurk AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.39K - تغيير سعر Aurk AI خلال اليوم هو -34.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aurk AI (AURK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ -0.014014105272356208 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ +0.0333369642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.014014105272356208 -34.99% 30 يوم $ +0.0333369642 +128.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aurk AI (AURK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurk AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0223308$ 0.0223308 $ 0.0223308 24 ساعة مرتفع $ 0.04004637$ 0.04004637 $ 0.04004637 عالية طوال الوقت $ 0.147918$ 0.147918 $ 0.147918 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -34.99% تغير السعر (7 أيام) -52.46%

معلومات سوق Aurk AI (AURK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: