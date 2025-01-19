سعر Aurk AI (AURK)
سعر Aurk AI (AURK) المباشر لليوم هو USD 0.02603226. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AURK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aurk AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.39K
- تغيير سعر Aurk AI خلال اليوم هو -34.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ -0.014014105272356208 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ +0.0333369642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurk AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.014014105272356208
|-34.99%
|30 يوم
|$ +0.0333369642
|+128.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurk AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
-34.99%
-52.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AURK is revolutionizing AI development with a platform that empowers creators, entrepreneurs, and developers to design and launch AI agents effortlessly. No coding. No barriers. Just innovation. Build, deploy, and monetize AI agents without writing a single line of codeWelcome to AURK the decentralized AI platform designed for everyone. Overview: A brief introduction to AURK, its mission, and its vision for decentralized AI agent development. Value Proposition: Highlight the main selling points of AURK, including no-code agent creation, decentralized AI, and its role in empowering creators, developers, and entrepreneurs.
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