سعر Aurivis (AURI)
سعر Aurivis (AURI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.48K. يتم تحديث سعر AURI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aurivis الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92K
- تغيير سعر Aurivis خلال اليوم هو -15.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Aurivis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurivis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurivis مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurivis مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.01%
|30 يوم
|$ 0
|+294.28%
|60 يوم
|$ 0
|+353.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurivis: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
-15.01%
-78.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aurivis facilitates the buying and renting of servers, Web3 infrastructure, and GPU computing power. Additionally, the platform incorporates a robust revenue-sharing mechanism for token holders, fostering a collaborative and community-driven ecosystem. Aurivis is shaping the future of decentralized services, offering flexible and scalable solutions for hosting, computing, AI, and beyond. Whether you’re looking to rent GPUs, set up a website, or explore crypto-based stock trading, Aurivis offers a powerful and secure platform that adapts to your needs.
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