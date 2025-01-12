احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANG.

سعر Aureus Nummus Gold (ANG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ANG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aureus Nummus Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.76 - تغيير سعر Aureus Nummus Gold خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aureus Nummus Gold (ANG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aureus Nummus Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aureus Nummus Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aureus Nummus Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aureus Nummus Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +20.78% 60 يوم $ 0 +0.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Aureus Nummus Gold (ANG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aureus Nummus Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02905794$ 0.02905794 $ 0.02905794 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Aureus Nummus Gold (ANG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: