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سعر Aurelius USD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 0.969544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aurelius USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.42K - تغيير سعر Aurelius USD خلال اليوم هو +0.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Aurelius USD (AUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ +0.00157247 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0215532539 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0316368994 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0057012919060539 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00157247 +0.16% 30 يوم $ -0.0215532539 -2.22% 60 يوم $ -0.0316368994 -3.26% 90 يوم $ -0.0057012919060539 -0.58%

تحليل سعر Aurelius USD (AUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurelius USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.962631$ 0.962631 $ 0.962631 24 ساعة مرتفع $ 0.992344$ 0.992344 $ 0.992344 عالية طوال الوقت $ 1.096$ 1.096 $ 1.096 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.16% تغير السعر (7 أيام) +0.19%

معلومات سوق Aurelius USD (AUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: