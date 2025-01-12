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سعر Aurelius USD (AUSD)

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مخطط سعر Aurelius USD (AUSD) المباشر

$0.969544
$0.969544$0.969544
+0.10%(1D)

سعر Aurelius USD (AUSD) لليوم

سعر Aurelius USD (AUSD) المباشر لليوم هو USD 0.969544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aurelius USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.42K
- تغيير سعر Aurelius USD خلال اليوم هو +0.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Aurelius USD (AUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ +0.00157247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0215532539 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0316368994 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aurelius USD مقابل USD هو $ -0.0057012919060539 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00157247+0.16%
30 يوم$ -0.0215532539-2.22%
60 يوم$ -0.0316368994-3.26%
90 يوم$ -0.0057012919060539-0.58%

تحليل سعر Aurelius USD (AUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aurelius USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.962631
$ 0.962631$ 0.962631

$ 0.992344
$ 0.992344$ 0.992344

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

+0.14%

+0.16%

+0.19%

معلومات سوق Aurelius USD (AUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.42K
$ 28.42K$ 28.42K

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ما هو Aurelius USD ( AUSD )

Aurelius Finance is a Collateralized Debt Position (CDP) Protocol on Mantle

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المصدر Aurelius USD (AUSD)

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