سعر Aura Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Aura Finance (AURA) اليوم هو $ 0.0163848، مع تغير بنسبة 1.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AURA الحالي إلى USD هو $ 0.0163848 لكل AURA.

يحتل Aura Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,181,975، مع عرض متداول قدره 49.65M AURA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AURA بين $ 0.01607226 (أدنى) و$ 0.01921769 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.05، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0073379.

على المدى القصير، تحرك AURA بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و+11.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.50.

معلومات سوق Aura Finance (AURA)

القيمة السوقية $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M الحجم (24 ساعة) $ 0.50$ 0.50 $ 0.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M إمداد دورة التداول 49.65M 49.65M 49.65M إجمالي العرض 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383 86,413,430.8627383

القيمة السوقية الحالية لـ Aura Finance هي $ 1.18M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.50. العرض المتداول لـ AURA يبلغ 49.65M، مع إجمالي عرض 86413430.8627383. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.42M.