سعر Aura Final Boss اليوم

السعر المباشر لمشروع Aura Final Boss (KIMCHI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KIMCHI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KIMCHI.

يحتل Aura Final Boss حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 787,411، مع عرض متداول قدره 990.24M KIMCHI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KIMCHI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00365152، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KIMCHI بمقدار +3.29% خلال الساعة الماضية و-10.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 205.36K.

معلومات سوق Aura Final Boss (KIMCHI)

القيمة السوقية $ 787.41K$ 787.41K $ 787.41K الحجم (24 ساعة) $ 205.36K$ 205.36K $ 205.36K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 787.41K$ 787.41K $ 787.41K إمداد دورة التداول 990.24M 990.24M 990.24M إجمالي العرض 990,242,456.108793 990,242,456.108793 990,242,456.108793

القيمة السوقية الحالية لـ Aura Final Boss هي $ 787.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 205.36K. العرض المتداول لـ KIMCHI يبلغ 990.24M، مع إجمالي عرض 990242456.108793. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 787.41K.