سعر Augury Finance (OMEN)
سعر Augury Finance (OMEN) المباشر لليوم هو USD 0.00101858. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Augury Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.78
- تغيير سعر Augury Finance خلال اليوم هو -0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ -0.0000630874 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ -0.0000147958 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ +0.0000286811913848975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.19%
|30 يوم
|$ -0.0000630874
|-6.19%
|60 يوم
|$ -0.0000147958
|-1.45%
|90 يوم
|$ +0.0000286811913848975
|+2.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Augury Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.19%
-3.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Augury Finance is a DeFi platform that offers a Triple Yield Advantage (Weekly Dividends, Airmail and Staking). Additionally, new projects can get started through the Augury Finance Cauldron.
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