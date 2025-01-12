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سعر Augury Finance (OMEN) المباشر لليوم هو USD 0.00101858 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OMEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Augury Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.78 - تغيير سعر Augury Finance خلال اليوم هو -0.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Augury Finance (OMEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ -0.0000630874 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ -0.0000147958 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Augury Finance مقابل USD هو $ +0.0000286811913848975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.19% 30 يوم $ -0.0000630874 -6.19% 60 يوم $ -0.0000147958 -1.45% 90 يوم $ +0.0000286811913848975 +2.90%

تحليل سعر Augury Finance (OMEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Augury Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00101391$ 0.00101391 $ 0.00101391 24 ساعة مرتفع $ 0.00102952$ 0.00102952 $ 0.00102952 عالية طوال الوقت $ 0.714192$ 0.714192 $ 0.714192 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) -3.15%

معلومات سوق Augury Finance (OMEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: