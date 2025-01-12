سعر Auction Light (ACL)
سعر Auction Light (ACL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ACL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Auction Light الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.42K
- تغيير سعر Auction Light خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Auction Light مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Auction Light مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Auction Light مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Auction Light مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-20.02%
|60 يوم
|$ 0
|-0.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Auction Light: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.05%
-20.01%
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