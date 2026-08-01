سعر Aubrai by Bio اليوم

السعر المباشر لمشروع Aubrai by Bio (AUBRAI) اليوم هو $ 1.11، مع تغير بنسبة 0.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUBRAI الحالي إلى USD هو $ 1.11 لكل AUBRAI.

يحتل Aubrai by Bio حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,590,151، مع عرض متداول قدره 1.43M AUBRAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUBRAI بين $ 1.096 (أدنى) و$ 1.12 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 27.72، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.522251.

على المدى القصير، تحرك AUBRAI بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-2.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.54.

معلومات سوق Aubrai by Bio (AUBRAI)

القيمة السوقية $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M الحجم (24 ساعة) $ 40.54$ 40.54 $ 40.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M إمداد دورة التداول 1.43M 1.43M 1.43M إجمالي العرض 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Aubrai by Bio هي $ 1.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.54. العرض المتداول لـ AUBRAI يبلغ 1.43M، مع إجمالي عرض 2000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.22M.