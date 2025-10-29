معلومات سعر Atua AI (TUA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.001502 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +21.85%

سعر Atua AI (TUA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TUA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTUA على الإطلاق هو $ 0.001502، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TUA -0.08% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +21.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Atua AI (TUA)

القيمة السوقية $ 55.85K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 55.85K إمداد دورة التداول 5.00B إجمالي العرض 5,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Atua AI هي $ 55.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TUA يبلغ 5.00B، مع إجمالي عرض 5000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 55.85K.