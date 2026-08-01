سعر attn markets اليوم

السعر المباشر لمشروع attn markets (ATTN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ATTN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ATTN.

يحتل attn markets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 80,339، مع عرض متداول قدره 309.98M ATTN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ATTN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ATTN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 48.24.

معلومات سوق attn markets (ATTN)

القيمة السوقية $ 80.34K$ 80.34K $ 80.34K الحجم (24 ساعة) $ 48.24$ 48.24 $ 48.24 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 259.17K$ 259.17K $ 259.17K إمداد دورة التداول 309.98M 309.98M 309.98M إجمالي العرض 999,980,296.913691 999,980,296.913691 999,980,296.913691

القيمة السوقية الحالية لـ attn markets هي $ 80.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 48.24. العرض المتداول لـ ATTN يبلغ 309.98M، مع إجمالي عرض 999980296.913691. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 259.17K.