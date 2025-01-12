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سعر Attack Wagon (ATK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Attack Wagon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K - تغيير سعر Attack Wagon خلال اليوم هو +19.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Attack Wagon (ATK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.80% 30 يوم $ 0 -15.59% 60 يوم $ 0 -0.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Attack Wagon (ATK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Attack Wagon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.072869$ 0.072869 $ 0.072869 تغير السعر (1 ساعة) +5.79% تغير السعر (1يوم) +19.80% تغير السعر (7 أيام) +13.14%

معلومات سوق Attack Wagon (ATK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: