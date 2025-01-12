سعر Attack Wagon (ATK)
سعر Attack Wagon (ATK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Attack Wagon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K
- تغيير سعر Attack Wagon خلال اليوم هو +19.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Attack Wagon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.80%
|30 يوم
|$ 0
|-15.59%
|60 يوم
|$ 0
|-0.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Attack Wagon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.79%
+19.80%
+13.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Attack Wagon is a blockchain game studio creating unique worlds, packing them full of meaty lore and then smothering them in delicious artwork.
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