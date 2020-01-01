توكنوميكس ATS COIN (ATSCOIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ATS COIN (ATSCOIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ATS COIN (ATSCOIN) ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. الموقع الرسمي: https://atscoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf اشتر ATSCOIN الآن!

توكنوميكس ATS COIN (ATSCOIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ATS COIN (ATSCOIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 326.48K $ 326.48K $ 326.48K إجمالي العرض: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M العرض المتداول: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 326.48K $ 326.48K $ 326.48K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 السعر الحالي: $ 0.00154511 $ 0.00154511 $ 0.00154511 معرفة المزيد عن سعر ATS COIN (ATSCOIN)

توكنوميكس ATS COIN (ATSCOIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ATS COIN (ATSCOIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATSCOIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATSCOIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATSCOIN، استكشف السعر المباشر لتوكن ATSCOIN!

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