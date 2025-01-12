سعر Atrofarm (ATROFA)
سعر Atrofarm (ATROFA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.78K. يتم تحديث سعر ATROFA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atrofarm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.95
- تغيير سعر Atrofarm خلال اليوم هو +3.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 170.83M
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خلال اليوم، كان سعر Atrofarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atrofarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atrofarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atrofarm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.63%
|30 يوم
|$ 0
|-59.01%
|60 يوم
|$ 0
|+169.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atrofarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.82%
+3.63%
-5.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Atrofarm is a yield farming protocol on PulseChain which aims to support the Atropa ecosystem by encouraging liquidity growth.
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