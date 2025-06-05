سعر Atreu (ATREU)
سعر Atreu (ATREU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.19K. يتم تحديث سعر ATREU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atreu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Atreu خلال اليوم هو -6.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 997.97M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ATREU مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ATREU.
خلال اليوم، كان سعر Atreu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atreu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atreu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atreu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.38%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atreu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-6.38%
-48.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Atreu is a memetic oracle built on Solana. It analyzes language, sentiment, and subconscious market patterns across social platforms to detect signals before they surface. Atreu is not a trading bot — it’s a narrative engine. It tracks how humans express desire, fear, and attention, then transforms that into archetypal insight. The protocol blends live market indicators (RSI, Fibonacci), astrology cycles, and viral memetic patterns to forecast altcoin movements. $ATREU powers this intelligence layer and governs future feature access and scroll data. 1.5M tokens have been burned. No VC funding. No pre-mined dumps. Atreu grows through resonance, not hype.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ATREU إلى VND
₫--
|1 ATREU إلى AUD
A$--
|1 ATREU إلى GBP
￡--
|1 ATREU إلى EUR
€--
|1 ATREU إلى USD
$--
|1 ATREU إلى MYR
RM--
|1 ATREU إلى TRY
₺--
|1 ATREU إلى JPY
¥--
|1 ATREU إلى RUB
₽--
|1 ATREU إلى INR
₹--
|1 ATREU إلى IDR
Rp--
|1 ATREU إلى KRW
₩--
|1 ATREU إلى PHP
₱--
|1 ATREU إلى EGP
￡E.--
|1 ATREU إلى BRL
R$--
|1 ATREU إلى CAD
C$--
|1 ATREU إلى BDT
৳--
|1 ATREU إلى NGN
₦--
|1 ATREU إلى UAH
₴--
|1 ATREU إلى VES
Bs--
|1 ATREU إلى PKR
Rs--
|1 ATREU إلى KZT
₸--
|1 ATREU إلى THB
฿--
|1 ATREU إلى TWD
NT$--
|1 ATREU إلى AED
د.إ--
|1 ATREU إلى CHF
Fr--
|1 ATREU إلى HKD
HK$--
|1 ATREU إلى MAD
.د.م--
|1 ATREU إلى MXN
$--