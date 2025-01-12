سعر Atomicals (ATOMARC20)
سعر Atomicals (ATOMARC20) المباشر لليوم هو USD 0.569096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATOMARC20 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atomicals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 121.55K
- تغيير سعر Atomicals خلال اليوم هو -2.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ATOMARC20 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ATOMARC20.
خلال اليوم، كان سعر Atomicals مقابل USD هو $ -0.0118522430792935 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atomicals مقابل USD هو $ -0.2262346678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atomicals مقابل USD هو $ -0.2931856252 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atomicals مقابل USD هو $ -0.7114427407062463 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0118522430792935
|-2.04%
|30 يوم
|$ -0.2262346678
|-39.75%
|60 يوم
|$ -0.2931856252
|-51.51%
|90 يوم
|$ -0.7114427407062463
|-55.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atomicals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-2.04%
-15.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Leading ARC20 Token
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ATOMARC20 إلى AUD
A$0.92193552
|1 ATOMARC20 إلى GBP
￡0.46096776
|1 ATOMARC20 إلى EUR
€0.55202312
|1 ATOMARC20 إلى USD
$0.569096
|1 ATOMARC20 إلى MYR
RM2.55524104
|1 ATOMARC20 إلى TRY
₺20.1459984
|1 ATOMARC20 إلى JPY
¥89.72936632
|1 ATOMARC20 إلى RUB
₽57.83722648
|1 ATOMARC20 إلى INR
₹49.03900232
|1 ATOMARC20 إلى IDR
Rp9,329.44113024
|1 ATOMARC20 إلى PHP
₱33.576664
|1 ATOMARC20 إلى EGP
￡E.28.739348
|1 ATOMARC20 إلى BRL
R$3.48286752
|1 ATOMARC20 إلى CAD
C$0.81949824
|1 ATOMARC20 إلى BDT
৳69.73133288
|1 ATOMARC20 إلى NGN
₦886.44100248
|1 ATOMARC20 إلى UAH
₴24.16950712
|1 ATOMARC20 إلى VES
Bs30.162088
|1 ATOMARC20 إلى PKR
Rs159.18753312
|1 ATOMARC20 إلى KZT
₸301.74608112
|1 ATOMARC20 إلى THB
฿19.73624928
|1 ATOMARC20 إلى TWD
NT$18.84276856
|1 ATOMARC20 إلى CHF
Fr0.51787736
|1 ATOMARC20 إلى HKD
HK$4.42756688
|1 ATOMARC20 إلى MAD
.د.م5.74217864