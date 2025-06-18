سعر atna (ATNA)
سعر atna (ATNA) المباشر لليوم هو USD 0.00014376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 144.41K. يتم تحديث سعر ATNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق atna الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر atna خلال اليوم هو -8.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر atna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر atna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر atna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر atna مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر atna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.28%
-8.77%
--
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