احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ATM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ATM.

سعر Atletico Madrid Fan Token (ATM) المباشر لليوم هو USD 2.06 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.89M . يتم تحديث سعر ATM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atletico Madrid Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.03M - تغيير سعر Atletico Madrid Fan Token خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.74M

أداء سعر Atletico Madrid Fan Token (ATM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atletico Madrid Fan Token مقابل USD هو $ +0.00856268 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atletico Madrid Fan Token مقابل USD هو $ +0.1044094520 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atletico Madrid Fan Token مقابل USD هو $ +0.1249651620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atletico Madrid Fan Token مقابل USD هو $ +0.2626657659616722 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00856268 +0.42% 30 يوم $ +0.1044094520 +5.07% 60 يوم $ +0.1249651620 +6.07% 90 يوم $ +0.2626657659616722 +14.61%

تحليل سعر Atletico Madrid Fan Token (ATM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atletico Madrid Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 24 ساعة مرتفع $ 2.26$ 2.26 $ 2.26 عالية طوال الوقت $ 58.46$ 58.46 $ 58.46 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -9.96%

معلومات سوق Atletico Madrid Fan Token (ATM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: