سعر ATLAM (ATLAM)
سعر ATLAM (ATLAM) المباشر لليوم هو USD 0.00135914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.78K. يتم تحديث سعر ATLAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ATLAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ATLAM خلال اليوم هو -13.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 88.89M
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خلال اليوم، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ -0.000203224686792215 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000203224686792215
|-13.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ATLAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.04%
-13.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management!
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