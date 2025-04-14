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سعر ATLAM (ATLAM) المباشر لليوم هو USD 0.00135914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 120.78K . يتم تحديث سعر ATLAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ATLAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ATLAM خلال اليوم هو -13.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 88.89M

أداء سعر ATLAM (ATLAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ -0.000203224686792215 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ATLAM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000203224686792215 -13.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ATLAM (ATLAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ATLAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00125798$ 0.00125798 $ 0.00125798 24 ساعة مرتفع $ 0.00267317$ 0.00267317 $ 0.00267317 عالية طوال الوقت $ 0.00267317$ 0.00267317 $ 0.00267317 تغير السعر (1 ساعة) +4.04% تغير السعر (1يوم) -13.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق ATLAM (ATLAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: