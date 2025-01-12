سعر Atheneum (AEM)
سعر Atheneum (AEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atheneum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01
- تغيير سعر Atheneum خلال اليوم هو -0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.08%
|30 يوم
|$ 0
|-17.66%
|60 يوم
|$ 0
|-50.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atheneum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.08%
+9.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Through the power of blockchain, Atheneum has formed the world’s first Decentralized Autonomous Learning Organization (DALO), a free-market, educational ecosystem governed by a decentralized body. This model is fundamentally designed to provide accountability, proof-of-learning, and affordable education to peoples across the globe.
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