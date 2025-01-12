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سعر Atheneum (AEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atheneum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.01 - تغيير سعر Atheneum خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Atheneum (AEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atheneum مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ 0 -17.66% 60 يوم $ 0 -50.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Atheneum (AEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atheneum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.195719$ 0.195719 $ 0.195719 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) +9.61%

معلومات سوق Atheneum (AEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: