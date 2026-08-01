سعر AthenaX9 اليوم

السعر المباشر لمشروع AthenaX9 (AIX9) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIX9 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIX9.

يحتل AthenaX9 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,292، مع عرض متداول قدره 418.78M AIX9. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIX9 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00499035، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIX9 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AthenaX9 (AIX9)

القيمة السوقية $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.24K$ 57.24K $ 57.24K إمداد دورة التداول 418.78M 418.78M 418.78M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AthenaX9 هي $ 30.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIX9 يبلغ 418.78M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.24K.