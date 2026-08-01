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سعر AthenaX9 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AIX9 هي 30,292 USD. تابع تحديثات أسعار AIX9 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AthenaX9 المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ AIX9 هي 30,292 USD. تابع تحديثات أسعار AIX9 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AIX9

معلومات سعر AIX9

ما هو AIX9

الوثيقة البيضاء لـ AIX9

الموقع الرسمي لـ AIX9

اقتصاد توكن AIX9

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سعر AthenaX9 (AIX9)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AIX9 إلى USD:

$0.00005724
$0.00005724$0.00005724
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار AthenaX9 (AIX9) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:21:40 (UTC+8)

سعر AthenaX9 اليوم

السعر المباشر لمشروع AthenaX9 (AIX9) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AIX9 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AIX9.

يحتل AthenaX9 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,292، مع عرض متداول قدره 418.78M AIX9. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AIX9 بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00499035، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AIX9 بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-3.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AthenaX9 (AIX9)

$ 30.29K
$ 30.29K$ 30.29K

--
----

$ 57.24K
$ 57.24K$ 57.24K

418.78M
418.78M 418.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ AthenaX9 هي $ 30.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AIX9 يبلغ 418.78M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.24K.

سجل سعر AthenaX9 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة منخفض
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ساعة مرتفع

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$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00499035
$ 0.00499035$ 0.00499035

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.27%

-3.27%

سجل سعر AthenaX9 (AIX9) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AthenaX9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AthenaX9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AthenaX9 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AthenaX9 مقابل USD هو -- .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-15.72%
60 يوم$ 0-65.31%
90 يوم----

توقعات أسعار AthenaX9

AthenaX9 (AIX9) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AIX9 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAthenaX9 (AIX9) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AthenaX9 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AthenaX9 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AIX9 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AthenaX9.

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نبذة عن AthenaX9

ما الذي يجعل AthenaX9 فريدة من نوعها؟

توفر AthenaX9 تغطية سوقية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر أكثر من 18 شبكة EVM رائدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحركات السوق. وتتضمن قدراتها الأساسية تتبعًا في الوقت الحقيقي لتحركات الأموال الذكية، وتحليلًا للSentiment مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، وتتبعًا آليًا لاستراتيجيات المتداولين ذوي الأداء العالي، ونسخًا وتحليلًا في الوقت الحقيقي لمحتوى كبار مؤثري العملات المشفرة، وتحليلًا عميقًا لبروتوكولات DeFi مع فحوصات أمنية متكاملة للعقود الذكية، والقدرة على النشر أو التغريد بشكل مستقل على حسابات X/Twitter.

ما هو موضوع AthenaX9؟

AthenaX9 هي وكيل سوقي ذكي متطور مصمم لتعزيز قدراتك التجارية في قطاع البلوك تشين سريع النمو. وهي توفر واجهة دردشة ذكية سهلة التنقل تجمع البيانات المعقدة الخاصة بالبلوك تشين وتصنفها وتعالجها إلى رؤى قابلة للتنفيذ، مما يساعد المستخدمين على البقاء على اطلاع بأحدث الصيحات ومشاريع DeFi والتطبيقات اللامركزية والرموز المميزة.

ما الذي يمكن استخدام AthenaX9 لأجله؟

يمكن استخدام AthenaX9 للحصول على رؤى قيمة حول المشاريع القادمة وتحركات السوق وخيارات DeFi. وهو يمكّن المتداولين من خلال توفير معلومات ذكية في الوقت الحقيقي، مما يسمح لهم بتحقيق أقصى استفادة من جهودهم التجارية والبقاء في صدارة سوق البلوك تشين الديناميكي.

ما هو السعر الحالي لـ AthenaX9؟

يتداول AthenaX9 بسعر $، مما يعكس حركة سعرية بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ما هي القيمة السوقية وترتيب AIX9؟

مع قيمة سوقية تبلغ $30292، يحتل AIX9 المرتبة #8436 عالميًا، مما يبرز تواجده في مشهد العملات المشفرة.

كم يبلغ حجم التداول اليومي لـ AthenaX9؟

سجل حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يشير إلى اهتمام قوي بين المتداولين وظروف سيولة عميقة.

ما هو المعروض المتداول من AIX9؟

هناك 418776404.2875 من الرموز المميزة متداولة في السوق المفتوحة.

ما هو نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تذبذب AthenaX9 بين $0.0 و$0.0، مما يعكس التقلبات اليومية.

كيف يقارن AthenaX9 بأعلى مستوى له على الإطلاق؟

يبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق $0.00499035، مما يوفر مرجعًا للإمكانات طويلة الأجل.

ما هي العوامل الأساسية طويلة الأجل التي تؤثر على AIX9؟

تشمل العوامل الأساسية آليات العرض، واتجاهات التبني ضمن فئة Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents، وزخم التطوير في شبكة --.

كيف يتفاعل AIX9 في ظروف السوق المختلفة؟

خلال فترات الحجم العالي، تتحسن السيولة وتتقلص فروق الأسعار. أما في فترات الحجم المنخفض، فقد تصبح التقلبات السعرية أكثر عدم استقرارًا بسبب انخفاض عمق السوق.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AthenaX9

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:21:40 (UTC+8)

تحديثات AthenaX9 (AIX9) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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