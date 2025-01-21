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سعر Athena DexFi (ATHX) المباشر لليوم هو USD 0.04696205 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Athena DexFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 493.10 - تغيير سعر Athena DexFi خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Athena DexFi (ATHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Athena DexFi مقابل USD هو $ +0.00055909 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Athena DexFi مقابل USD هو $ +0.0152260170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Athena DexFi مقابل USD هو $ +0.0199972862 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Athena DexFi مقابل USD هو $ +0.01110591688747741 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00055909 +1.20% 30 يوم $ +0.0152260170 +32.42% 60 يوم $ +0.0199972862 +42.58% 90 يوم $ +0.01110591688747741 +30.97%

تحليل سعر Athena DexFi (ATHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Athena DexFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04640296$ 0.04640296 $ 0.04640296 24 ساعة مرتفع $ 0.04713582$ 0.04713582 $ 0.04713582 عالية طوال الوقت $ 0.535926$ 0.535926 $ 0.535926 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) +73.87%

معلومات سوق Athena DexFi (ATHX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: