توكنوميكس ATHCAT (ATHCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ATHCAT (ATHCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ATHCAT (ATHCAT) ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! الموقع الرسمي: https://athcat.com/ اشتر ATHCAT الآن!

توكنوميكس ATHCAT (ATHCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ATHCAT (ATHCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.74K $ 15.74K $ 15.74K إجمالي العرض: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M العرض المتداول: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.74K $ 15.74K $ 15.74K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00156977 $ 0.00156977 $ 0.00156977 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر ATHCAT (ATHCAT)

توكنوميكس ATHCAT (ATHCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ATHCAT (ATHCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATHCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATHCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATHCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن ATHCAT!

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