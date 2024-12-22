سعر ATHCAT (ATHCAT)
سعر ATHCAT (ATHCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.68K. يتم تحديث سعر ATHCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ATHCAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.35K
- تغيير سعر ATHCAT خلال اليوم هو -6.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر ATHCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ATHCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ATHCAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ATHCAT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.55%
|30 يوم
|$ 0
|-58.46%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ATHCAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.68%
-6.55%
-31.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together!
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