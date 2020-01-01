توكنوميكس Atem Network (ATEM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Atem Network (ATEM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Atem Network (ATEM) A decentralized content creation protocol, we aim at helping creators tokenize their content and build web3 communities. الموقع الرسمي: https://www.atem.io/ الوثيقة البيضاء: https://spotty-galaxy-49c.notion.site/Atem-Decentralized-Content-Creation-Protocol-534b069481634ecfa2871f7f9cf874dc اشتر ATEM الآن!

توكنوميكس Atem Network (ATEM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Atem Network (ATEM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 76.89K $ 76.89K $ 76.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.257874 $ 0.257874 $ 0.257874 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00038443 $ 0.00038443 $ 0.00038443 معرفة المزيد عن سعر Atem Network (ATEM)

توكنوميكس Atem Network (ATEM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Atem Network (ATEM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATEM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATEM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATEM، استكشف السعر المباشر لتوكن ATEM!

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