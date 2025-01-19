سعر Atem Network (ATEM)
سعر Atem Network (ATEM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Atem Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.93
- تغيير سعر Atem Network خلال اليوم هو -3.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.51%
|30 يوم
|$ 0
|-9.48%
|60 يوم
|$ 0
|+7.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Atem Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.45%
-3.51%
-12.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized content creation protocol, we aim at helping creators tokenize their content and build web3 communities.
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