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سعر Atem Network (ATEM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ATEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atem Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 354.93 - تغيير سعر Atem Network خلال اليوم هو -3.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Atem Network (ATEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atem Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.51% 30 يوم $ 0 -9.48% 60 يوم $ 0 +7.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Atem Network (ATEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atem Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.257874$ 0.257874 $ 0.257874 تغير السعر (1 ساعة) +3.45% تغير السعر (1يوم) -3.51% تغير السعر (7 أيام) -12.25%

معلومات سوق Atem Network (ATEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: