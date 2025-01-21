سعر ATB (ATB)
سعر ATB (ATB) المباشر لليوم هو USD 0.055256. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ATB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ATB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.13
- تغيير سعر ATB خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ATB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ATB مقابل USD هو $ -0.0001055610 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ATB مقابل USD هو $ -0.0004915186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ATB مقابل USD هو $ -0.0005612205529735 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001055610
|-0.19%
|60 يوم
|$ -0.0004915186
|-0.88%
|90 يوم
|$ -0.0005612205529735
|-1.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ATB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introduction: 😘ATR Network 🫠With the introduction of concepts such as international digital currency, digital silk road, and enterprise chain reform, the short-term and fast nature of the digital economy (short cycle, stable prices, and fast transactions) still cannot effectively solve the security and privacy issues in data transactions and data storage. . On the basis of solving the problem of data protection and privacy security, ATR Network uses neural networks, deep learning and other technologies to deeply analyze heterogeneous data, extract useful data vectors, and integrate blockchain trust mechanisms and multi-modal time series through advanced technologies. Analysis and advanced privacy computing open up new fields of decentralized AI applications in the Web3.0 era, and are known as the "Web3 AI" supercomputing network.
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$0.055256
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RM0.24699432
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¥8.60391176
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₽5.567042
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₹4.78185424
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Rp905.83592064
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Bs2.983824
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