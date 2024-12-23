سعر Asymmetry Finance (ASF)
سعر Asymmetry Finance (ASF) المباشر لليوم هو USD 1.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.81M. يتم تحديث سعر ASF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asymmetry Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.36K
- تغيير سعر Asymmetry Finance خلال اليوم هو -1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.55M
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خلال اليوم، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ -0.018818141139627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ +2.3330242650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.018818141139627
|-1.29%
|30 يوم
|$ +2.3330242650
|+163.15%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asymmetry Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-1.29%
-20.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, a synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2 in partnership with Ampleforth. This collaboration combines the robustness of Liquity’s protocol with the unique qualities of SPOT as collateral, aiming to create a stable and transparent financial ecosystem. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control.
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