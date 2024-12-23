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سعر Asymmetry Finance (ASF) المباشر لليوم هو USD 1.43 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.81M . يتم تحديث سعر ASF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Asymmetry Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.36K - تغيير سعر Asymmetry Finance خلال اليوم هو -1.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.55M

أداء سعر Asymmetry Finance (ASF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ -0.018818141139627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ +2.3330242650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Asymmetry Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.018818141139627 -1.29% 30 يوم $ +2.3330242650 +163.15% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Asymmetry Finance (ASF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Asymmetry Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 24 ساعة مرتفع $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 عالية طوال الوقت $ 2.88$ 2.88 $ 2.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -1.29% تغير السعر (7 أيام) -20.64%

معلومات سوق Asymmetry Finance (ASF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: