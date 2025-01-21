سعر ASYAGRO (ASY)
سعر ASYAGRO (ASY) المباشر لليوم هو USD 0.0025015. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ASYAGRO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.42
- تغيير سعر ASYAGRO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ASYAGRO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ASYAGRO مقابل USD هو $ +0.0016521932 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ASYAGRO مقابل USD هو $ +0.0015491271 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ASYAGRO مقابل USD هو $ +0.000432237442460893 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0016521932
|+66.05%
|60 يوم
|$ +0.0015491271
|+61.93%
|90 يوم
|$ +0.000432237442460893
|+20.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ASYAGRO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+66.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It’s an initiative taken by a group of dynamic youngsters. ASYAGRO is a great alliance of technology and youth, and their skills and hard work are encouraging the agriculture industry to innovate. Asyagro is a blockchain-based platform for solving various global problems related to the agricultural sector. ASYAGRO is making significant progress towards building a comprehensive system. We plan to bring our platform to the forefront at the end of this year. We are currently in the private round of fundraising beginning in October 2019. We are working on various departments to empower the agricultural industry with trending technology. We’re starting with blockchain technology to make a big impact.
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