سعر Asva Labs (ASVA)
سعر Asva Labs (ASVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ASVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Asva Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02
- تغيير سعر Asva Labs خلال اليوم هو -0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASVA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASVA.
خلال اليوم، كان سعر Asva Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Asva Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Asva Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Asva Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-1.13%
|60 يوم
|$ 0
|-6.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Asva Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.25%
+0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Asva Labs is an innovation lab that is building a decentralized Web3 financial ecosystem for emerging virtual economies.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASVA إلى AUD
A$--
|1 ASVA إلى GBP
￡--
|1 ASVA إلى EUR
€--
|1 ASVA إلى USD
$--
|1 ASVA إلى MYR
RM--
|1 ASVA إلى TRY
₺--
|1 ASVA إلى JPY
¥--
|1 ASVA إلى RUB
₽--
|1 ASVA إلى INR
₹--
|1 ASVA إلى IDR
Rp--
|1 ASVA إلى PHP
₱--
|1 ASVA إلى EGP
￡E.--
|1 ASVA إلى BRL
R$--
|1 ASVA إلى CAD
C$--
|1 ASVA إلى BDT
৳--
|1 ASVA إلى NGN
₦--
|1 ASVA إلى UAH
₴--
|1 ASVA إلى VES
Bs--
|1 ASVA إلى PKR
Rs--
|1 ASVA إلى KZT
₸--
|1 ASVA إلى THB
฿--
|1 ASVA إلى TWD
NT$--
|1 ASVA إلى CHF
Fr--
|1 ASVA إلى HKD
HK$--
|1 ASVA إلى MAD
.د.م--