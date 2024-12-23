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سعر Astrovault (AXV) المباشر لليوم هو USD 0.03619657 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.50M . يتم تحديث سعر AXV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astrovault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.84K - تغيير سعر Astrovault خلال اليوم هو -1.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.52M

أداء سعر Astrovault (AXV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astrovault مقابل USD هو $ -0.00045774922540248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrovault مقابل USD هو $ -0.0044638551 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrovault مقابل USD هو $ -0.0081424799 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrovault مقابل USD هو $ -0.0106013156666225 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00045774922540248 -1.24% 30 يوم $ -0.0044638551 -12.33% 60 يوم $ -0.0081424799 -22.49% 90 يوم $ -0.0106013156666225 -22.65%

تحليل سعر Astrovault (AXV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrovault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03593335$ 0.03593335 $ 0.03593335 24 ساعة مرتفع $ 0.03740903$ 0.03740903 $ 0.03740903 عالية طوال الوقت $ 0.179582$ 0.179582 $ 0.179582 تغير السعر (1 ساعة) +0.62% تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -16.53%

معلومات سوق Astrovault (AXV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: