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سعر Astroport Classic (ASTROC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.40K . يتم تحديث سعر ASTROC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astroport Classic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.39K - تغيير سعر Astroport Classic خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 219.55M

أداء سعر Astroport Classic (ASTROC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -73.75% 60 يوم $ 0 -80.96% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astroport Classic (ASTROC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astroport Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Astroport Classic (ASTROC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: