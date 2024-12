ما هو Astroport Classic ( ASTROC )

Astroport is a next generation AMM on Terra chain. It offers multiple pool types ranging from Uniswap like xyk pools to stableswap ones meant to accomodate like assets. Astroport also has TWAP oracle functionality embedded in its pools and allows teams to seamlessly integrate with it in order to provide amazing user experience for swapping assets and providing liquidity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Astroport Classic (ASTROC) الموقع الرسمي