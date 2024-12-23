سعر Astroport Classic (ASTROC)
سعر Astroport Classic (ASTROC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.40K. يتم تحديث سعر ASTROC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astroport Classic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.39K
- تغيير سعر Astroport Classic خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 219.55M
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خلال اليوم، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astroport Classic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-73.75%
|60 يوم
|$ 0
|-80.96%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astroport Classic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Astroport is a next generation AMM on Terra chain. It offers multiple pool types ranging from Uniswap like xyk pools to stableswap ones meant to accomodate like assets. Astroport also has TWAP oracle functionality embedded in its pools and allows teams to seamlessly integrate with it in order to provide amazing user experience for swapping assets and providing liquidity.
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