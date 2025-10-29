معلومات سعر AstraZeneca xStock (AZNX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 81.82 $ 81.82 $ 81.82 24 ساعة منخفض $ 84.1 $ 84.1 $ 84.1 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 81.82$ 81.82 $ 81.82 24 ساعة مرتفع $ 84.1$ 84.1 $ 84.1 عالية طوال الوقت $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 أدنى سعر $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -0.79% تغير السعر (7 أيام) -0.09% تغير السعر (7 أيام) -0.09%

سعر AstraZeneca xStock (AZNX) في الوقت الحقيقي هو $83.13. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AZNX بين أدنى سعر $ 81.82 وأعلى سعر $ 84.1، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAZNX على الإطلاق هو $ 289.64، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 71.27.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AZNX -0.14% على مدار الساعة الماضية، -0.79% على مدار 24 ساعة، و -0.09% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق AstraZeneca xStock (AZNX)

القيمة السوقية $ 175.65K$ 175.65K $ 175.65K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M إمداد دورة التداول 2.11K 2.11K 2.11K إجمالي العرض 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

القيمة السوقية الحالية لـ AstraZeneca xStock هي $ 175.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AZNX يبلغ 2.11K، مع إجمالي عرض 27577.42164935. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.29M.