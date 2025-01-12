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سعر Astrals GLXY (GLXY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GLXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astrals GLXY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.54 - تغيير سعر Astrals GLXY خلال اليوم هو +7.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Astrals GLXY (GLXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astrals GLXY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrals GLXY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrals GLXY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrals GLXY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.09% 30 يوم $ 0 -6.77% 60 يوم $ 0 -99.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astrals GLXY (GLXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrals GLXY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00151287$ 0.00151287 $ 0.00151287 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +7.09% تغير السعر (7 أيام) -1.16%

معلومات سوق Astrals GLXY (GLXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: