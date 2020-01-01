توكنوميكس Astrafer (ASTRAFER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Astrafer (ASTRAFER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Astrafer (ASTRAFER) Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! الموقع الرسمي: https://phantomgalaxies.com/ اشتر ASTRAFER الآن!

توكنوميكس Astrafer (ASTRAFER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Astrafer (ASTRAFER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M إجمالي العرض: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M العرض المتداول: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00843009 $ 0.00843009 $ 0.00843009 السعر الحالي: $ 0.00890911 $ 0.00890911 $ 0.00890911 معرفة المزيد عن سعر Astrafer (ASTRAFER)

توكنوميكس Astrafer (ASTRAFER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Astrafer (ASTRAFER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ASTRAFER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ASTRAFER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ASTRAFER، استكشف السعر المباشر لتوكن ASTRAFER!

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