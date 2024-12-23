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سعر Astrafer (ASTRAFER) المباشر لليوم هو USD 0.01986766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.43M . يتم تحديث سعر ASTRAFER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astrafer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10 - تغيير سعر Astrafer خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 323.40M

أداء سعر Astrafer (ASTRAFER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ +0.0062027331 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ -0.0035945683 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ -0.0161954230140499 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ +0.0062027331 +31.22% 60 يوم $ -0.0035945683 -18.09% 90 يوم $ -0.0161954230140499 -44.90%

تحليل سعر Astrafer (ASTRAFER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrafer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01984464$ 0.01984464 $ 0.01984464 24 ساعة مرتفع $ 0.01989034$ 0.01989034 $ 0.01989034 عالية طوال الوقت $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.43%

معلومات سوق Astrafer (ASTRAFER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: