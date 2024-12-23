سعر Astrafer (ASTRAFER)
سعر Astrafer (ASTRAFER) المباشر لليوم هو USD 0.01986766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.43M. يتم تحديث سعر ASTRAFER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astrafer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Astrafer خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 323.40M
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خلال اليوم، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ +0.0062027331 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ -0.0035945683 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astrafer مقابل USD هو $ -0.0161954230140499 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0062027331
|+31.22%
|60 يوم
|$ -0.0035945683
|-18.09%
|90 يوم
|$ -0.0161954230140499
|-44.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astrafer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
+0.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain!
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A$0.0315895794
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€0.018874277
|1 ASTRAFER إلى USD
$0.01986766
|1 ASTRAFER إلى MYR
RM0.08940447
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₺0.6989442788
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¥3.1071033474
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₽2.0417994182
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₹1.6875590404
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Rp320.4460841698
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₱1.1690131144
|1 ASTRAFER إلى EGP
￡E.1.0106678642
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R$0.1207953728
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C$0.0284107538
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৳2.3644502166
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₦30.7547403268
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₴0.8298721582
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Bs1.01325066
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₸10.3909848566
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฿0.6792752954
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NT$0.6482817458
|1 ASTRAFER إلى CHF
Fr0.0176822174
|1 ASTRAFER إلى HKD
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.د.م0.1990739532