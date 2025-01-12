سعر AstraDex AI (ADEX)
سعر AstraDex AI (ADEX) المباشر لليوم هو USD 0.056821. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AstraDex AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.20K
- تغيير سعر AstraDex AI خلال اليوم هو +30.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ +0.01329324 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ -0.0176582337 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01329324
|+30.54%
|30 يوم
|$ -0.0176582337
|-31.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AstraDex AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+30.54%
-5.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AstraDEX AI is a decentralized exchange (DEX) platform that leverages AI technology to make cryptocurrency trading simpler and smarter. It provides users with full control over their digital assets, ensuring security and transparency. With advanced AI tools and user-friendly features, AstraDEX AI is designed to help traders - whether beginners or experts - navigate decentralized finance (DeFi) with confidence.
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