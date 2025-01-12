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سعر AstraDex AI (ADEX) المباشر لليوم هو USD 0.056821 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AstraDex AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.20K - تغيير سعر AstraDex AI خلال اليوم هو +30.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر AstraDex AI (ADEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ +0.01329324 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ -0.0176582337 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AstraDex AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01329324 +30.54% 30 يوم $ -0.0176582337 -31.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AstraDex AI (ADEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AstraDex AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04352737$ 0.04352737 $ 0.04352737 24 ساعة مرتفع $ 0.05885$ 0.05885 $ 0.05885 عالية طوال الوقت $ 0.115507$ 0.115507 $ 0.115507 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +30.54% تغير السعر (7 أيام) -5.75%

معلومات سوق AstraDex AI (ADEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: