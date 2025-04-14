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سعر Astra DAO (ASTRADAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.22K . يتم تحديث سعر ASTRADAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astra DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Astra DAO خلال اليوم هو -9.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 94.00T

أداء سعر Astra DAO (ASTRADAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.47% 30 يوم $ 0 -45.43% 60 يوم $ 0 -85.07% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astra DAO (ASTRADAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astra DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -9.47% تغير السعر (7 أيام) -12.89%

معلومات سوق Astra DAO (ASTRADAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: