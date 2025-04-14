سعر Astra DAO (ASTRADAO)
سعر Astra DAO (ASTRADAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.22K. يتم تحديث سعر ASTRADAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Astra DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Astra DAO خلال اليوم هو -9.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.00T
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خلال اليوم، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Astra DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.47%
|30 يوم
|$ 0
|-45.43%
|60 يوم
|$ 0
|-85.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Astra DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-9.47%
-12.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
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