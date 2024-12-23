شعار Aston Villa Fan Token

سعر Aston Villa Fan Token (AVL)

USD

مخطط سعر Aston Villa Fan Token (AVL) المباشر

$0.586222
$0.586222$0.586222
+3.70%(1D)

سعر Aston Villa Fan Token (AVL) لليوم

سعر Aston Villa Fan Token (AVL) المباشر لليوم هو USD 0.586222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 972.11K. يتم تحديث سعر AVL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aston Villa Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.73K
- تغيير سعر Aston Villa Fan Token خلال اليوم هو +3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66M

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أداء سعر Aston Villa Fan Token (AVL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ +0.02136161 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.0587754384 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1153837899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1361586403825016 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.02136161+3.78%
30 يوم$ -0.0587754384-10.02%
60 يوم$ -0.1153837899-19.68%
90 يوم$ -0.1361586403825016-18.84%

تحليل سعر Aston Villa Fan Token (AVL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aston Villa Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.56486
$ 0.56486$ 0.56486

$ 0.613063
$ 0.613063$ 0.613063

$ 4.03
$ 4.03$ 4.03

+0.75%

+3.78%

-8.97%

معلومات سوق Aston Villa Fan Token (AVL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 972.11K
$ 972.11K$ 972.11K

$ 128.73K
$ 128.73K$ 128.73K

1.66M
1.66M 1.66M

ما هو Aston Villa Fan Token ( AVL )

The official Fan Token of Aston Villa.

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المصدر Aston Villa Fan Token (AVL)

الموقع الرسمي

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