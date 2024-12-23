سعر Aston Villa Fan Token (AVL)
سعر Aston Villa Fan Token (AVL) المباشر لليوم هو USD 0.586222. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 972.11K. يتم تحديث سعر AVL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aston Villa Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.73K
- تغيير سعر Aston Villa Fan Token خلال اليوم هو +3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66M
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خلال اليوم، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ +0.02136161 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.0587754384 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1153837899 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1361586403825016 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02136161
|+3.78%
|30 يوم
|$ -0.0587754384
|-10.02%
|60 يوم
|$ -0.1153837899
|-19.68%
|90 يوم
|$ -0.1361586403825016
|-18.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aston Villa Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+3.78%
-8.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The official Fan Token of Aston Villa.
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