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سعر Aston Villa Fan Token (AVL) المباشر لليوم هو USD 0.586222 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 972.11K . يتم تحديث سعر AVL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aston Villa Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.73K - تغيير سعر Aston Villa Fan Token خلال اليوم هو +3.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.66M

أداء سعر Aston Villa Fan Token (AVL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ +0.02136161 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.0587754384 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1153837899 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aston Villa Fan Token مقابل USD هو $ -0.1361586403825016 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02136161 +3.78% 30 يوم $ -0.0587754384 -10.02% 60 يوم $ -0.1153837899 -19.68% 90 يوم $ -0.1361586403825016 -18.84%

تحليل سعر Aston Villa Fan Token (AVL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aston Villa Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.56486$ 0.56486 $ 0.56486 24 ساعة مرتفع $ 0.613063$ 0.613063 $ 0.613063 عالية طوال الوقت $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +3.78% تغير السعر (7 أيام) -8.97%

معلومات سوق Aston Villa Fan Token (AVL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: