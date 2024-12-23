شعار Aston Martin Cognizant Fan Token

سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

USD

مخطط سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) المباشر

$0.402939
$0.402939$0.402939
+0.20%(1D)

سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) لليوم

سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) المباشر لليوم هو USD 0.402939. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر AM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aston Martin Cognizant Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.11K
- تغيير سعر Aston Martin Cognizant Fan Token خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.77M

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أداء سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ +0.00112142 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0236190350 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0459060746 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0616153061283989 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00112142+0.28%
30 يوم$ -0.0236190350-5.86%
60 يوم$ -0.0459060746-11.39%
90 يوم$ -0.0616153061283989-13.26%

تحليل سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aston Martin Cognizant Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.390883
$ 0.390883$ 0.390883

$ 0.416983
$ 0.416983$ 0.416983

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

+0.72%

+0.28%

-8.58%

معلومات سوق Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 69.11K
$ 69.11K$ 69.11K

2.77M
2.77M 2.77M

ما هو Aston Martin Cognizant Fan Token ( AM )

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

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المصدر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

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