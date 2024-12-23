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سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) المباشر لليوم هو USD 0.402939 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر AM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aston Martin Cognizant Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.11K - تغيير سعر Aston Martin Cognizant Fan Token خلال اليوم هو +0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.77M

أداء سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ +0.00112142 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0236190350 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0459060746 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aston Martin Cognizant Fan Token مقابل USD هو $ -0.0616153061283989 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00112142 +0.28% 30 يوم $ -0.0236190350 -5.86% 60 يوم $ -0.0459060746 -11.39% 90 يوم $ -0.0616153061283989 -13.26%

تحليل سعر Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aston Martin Cognizant Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.390883$ 0.390883 $ 0.390883 24 ساعة مرتفع $ 0.416983$ 0.416983 $ 0.416983 عالية طوال الوقت $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 تغير السعر (1 ساعة) +0.72% تغير السعر (1يوم) +0.28% تغير السعر (7 أيام) -8.58%

معلومات سوق Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: