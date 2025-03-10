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سعر Astherus USDF (USDF) المباشر لليوم هو USD 0.998535 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.71M . يتم تحديث سعر USDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astherus USDF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 224.24K - تغيير سعر Astherus USDF خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 102.84M

أداء سعر Astherus USDF (USDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astherus USDF مقابل USD هو $ -0.0012748936646351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astherus USDF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astherus USDF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astherus USDF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012748936646351 -0.12% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astherus USDF (USDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astherus USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.992971$ 0.992971 $ 0.992971 24 ساعة مرتفع $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 عالية طوال الوقت $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.00%

معلومات سوق Astherus USDF (USDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: