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سعر Astherus Staked USDF (ASUSDF) المباشر لليوم هو USD 1.009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.07M . يتم تحديث سعر ASUSDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Astherus Staked USDF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.97K - تغيير سعر Astherus Staked USDF خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.81M

أداء سعر Astherus Staked USDF (ASUSDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Astherus Staked USDF مقابل USD هو $ -0.003467038387116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Astherus Staked USDF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Astherus Staked USDF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Astherus Staked USDF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003467038387116 -0.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Astherus Staked USDF (ASUSDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Astherus Staked USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 24 ساعة مرتفع $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 عالية طوال الوقت $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) -0.22%

معلومات سوق Astherus Staked USDF (ASUSDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: